462 وفاة و26860 إصابة بكورونا في بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، تسجيل 462 حالة وفاة و26 ألفا و860 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى المملكة المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.ووفقا لبيانات وزارة الصحة ونقلتها صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، فقد ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا منذ بداية تفشيه في المملكة المتحدة إلى 51 ألفا و766 حالة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى مليون و344 ألفا و356 إصابة.