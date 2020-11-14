زينة أحمد تكشف عن أحدث تجاربها الدرامية

تشارك الفنانة الشابة زينة أحمد في مسلسل "هي"، الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ 60 حلقة، وهو من إخراج محمد النقلي وعن قصة وسيناريو وحوار أحمد صبحي.يضم المسلسل في بطولته 5 نجمات، هن: وفاء عامر، أيتن عامر، منة فضالي، دينا، وهاجر الشرنوبي، ومعهن حسني شتا، أحمد جمال سعيد، حجاج عبد العظيم، محسن صبري وعدد آخر من الفنانين، ومن المنتظر عرضه في الموسم الشتوي المقبل.المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعي ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللائى يسكن فى إحدى الفيلات وتمتلكتها وفاء عامر حيث تكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات.وشاركت زينة أحمد في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية منها فيلم بلطية العايمة مع الفنانة عبلة كامل، ومسلسل ذات مع الفنانة نيللي كريم، ومسلسل حكايات بنات.