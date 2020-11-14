غدًا.. أول قداس للأنبا باسيليوس فوزى بعد تجليسه بكرسى المنيا

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه من المُقرر أن يترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران الكنيسة القبطية الكاثوليكية في المنيا، أول قداس له عقب تجليسه على كرسي إيبارشية المنيا المعروف كنسيًا باسم كرسي هرموبوليس، في السابعة من مساء غدٍ الأحد.أضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صادر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ذلك بمقر دار المطرانية، بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.