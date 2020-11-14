مجلس جامعة طنطا ينعى الدكتور محمد مختار البديوى

أعلنت جامعة طنطا فى بيانها، منذ قليل، وفاة الدكتور محمد مختار البديوي رئيس الجامعة الأسبق.ونعى الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمد مختار البديوي رئيس جامعة طنطا الأسبق، قائلًا: إن الدكتور محمد مختار البديوي يعد واحدًا من القامات العلمية المرموقة، وأحد جيل الرواد من مؤسسى الجامعة وشخصياتها البارزة ممن خدموا الجامعة خلال تاريخه المشرف بكل إخلاص وتفانى.وتوجه نواب رئيس جامعة طنطا، وعميد كلية الطب وعمداء كليات الجامعة، ومديرو المستشفيات الجامعية، وجميع الأطقم الطبية وهيئة التمريض بصادق الدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.