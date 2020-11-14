«قاموس أعلام الفكر المسيحي» يستعرض حياة إبيكتيتس أسقف كورنتس

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "قاموس أعلام الفكر الديني المسيحي".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن "إبيكتيتس أسقف كورنتس".وكان إبيكتيتُس معاصرًا للقديس العظيم البابا أثناسيوس الإسكندري البطريرك العشرين من بطاركة مصر(295- 373)، وكتب إليه بشأن مسائل لاهوتية خاصة بالمسيح كانت موضوع خلاف في كنيسته، وناضل بشدة كأسلافه ضد التعاليم الآريوسية الفاسدة والتي نحاربها حتى الآن جميع كنائس العالم.