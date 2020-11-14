وفد من مستشفى أرمنت يزور دير مار جرجس بالرزيقات في الأقصر

هنأ الدكتور أحمد بسيوني مدير مستشفى أرمنت التخصصي، الأقباط بمناسبة احتفالات ذكرى مولد مار جرجس بجبل الرزيقات فى مدينة أرمنت غرب الأقصر.وزار مدير مستشفى أرمنت الدير لتقديم التهنئة يرافقه وفد من أطباء وقيادات المستشفي، ضم الدكتورة نيهال رشاد طبيب جراحة بالمستشفى، والدكتورة أية علي جراحة تجميل طبيب مقيم، وأحمد النوبي مدير المالي والإداري للمستشفى، وأيمن النادي مدير شئون العاملين، وشريف عبدالرحمن مدير الإدارة الفندقية.وكان في استقبالهم الراهب القس توماس الرزيقي أمين الدير والراهب القس فام الرزيقي وأعضاء اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير.كما أكد الدكتور أحمد بسيوني مدير المستشفى، اعتزازه وتقديره بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية وروح المحبة والإخاء التى تربط نسيج الشعب المصرى وتحقق الانتماء وتزيد من أواصر الأخوة بين كل أطيافه.وأضاف بسيوني أن المصريين مسيحيين ومسلمين نسيج وطني واحد يعملون من أجل الخير لمصر ووحدة شعبها وحماية أراضيها وسيادة قراراتها وحرية وكرامة أبنائها؛ لترسيخ المزيد من قيم المحبة والإخاء بين أبناء الوطن جميعًا.