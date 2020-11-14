«الكاثوليكية» تحتفل بذكري رحيل القديس لورنسيوس رئيس أساقفة دبلن

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم السبت، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديس لورنسيوس أسقف أوتول، رئيس أساقفة دبلن.قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنه ولد فى إيرلندا من سلالة الملوك، تربى تربية ملكية، واختار الحياة المكرسة اتقيادًا لوحى الله له. وتتلمذ للأسقف واطاعه طاعة كبيرًا، وأقيم رئيسًا على إحدى الكنائس وكان فى الخامسة والعشرون من عمره، ونهض لسد حاجات الفقراء وإسعاف المساكين. وأنفق جميع ما تركه له ابوه فى أعمال الخير والصلاح.وأضاف: أنه كان يحب الفقراء وقام بإصلاح أحوال رعيته والإعتناء بخيرهم وشرع يطوف المدينة كلها ويزورهم. ويداوي المرضى ويعزي الحزانى. ويعامل الجميع معاملة الأب لابنه. وبذل همته على الخصوص فى تكوين رجال الإكليروس، وكان يسارع إلى مصالحة الملوك والامراء فى حالات الشقاق والخصام بينهم ليمنع وقوع الحروب. فأيقن لورنسيوس بقرب وفاته فاختلى فى إحدى الكنائس واستعد للموت بالاعتراف وتناول القربان المقدس بحرارة وإكرام كبير وصار يغيب عن حسه كثيرًا وينجذب عقله إلى السماء فلا يشعر بالأوجاع. وفى الآخر رحل يوم 14 نوفمبر عام 1221م.