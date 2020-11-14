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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

باباجان لـ أردوغان: «لا نخشى تهديداتك.. تركيا أكبر منك»

السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:46 م
أردوغان
أردوغان
آية حسني
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انتقد وزير الاقتصاد الأسبق، رئيس حزب «ديفا»، علي باباجان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصهره بيرات البيرق، وزرير الخزانة والمالية السابق، خلال المؤتمر الإقليمي للحزب.

وعلق باباجان على تصريح أردوغان الذي قال خلاله: «إذا غرقنا سيغرق هذا البلد»، وزير الاقتصاد الأسبق، قائلا: «الشعب لن يخشى تهديداتك، لن تصل إلى أى مكان بهذه التهديدات، هذا البلد أكبر منك ومن حزبك، لقد وقع عشرات الآلاف من الناس ضحية قراراتك، لقد لعبت بكرامة الناس، واستغللت احتياجهم للخبز».

ومن ناحية أخرى، وجه باباجان رسالة إلى البيرق، الذي استقال من منصبه في منشور عبر حسابه على إنستجرام: «لم يعطِك أحد صك ملكية هذا البلد، لا يمكنك أن تختفي وتهرب من المسؤولية. هل هناك ما يسمى رئاسة الخزانة لمدة عامين ثم تختفي برسالة صغيرة؟! تاركًا الشعب يدفع ثمن استقالتك، أنت تتحمل مسؤولية كل قراراتك، وكل مستند وقعته»، وفقا لموقع المعارضة التركية «تركيا الآن».

وتابع باباجان: «نحن نعلم بوضوح من الذي خالف القانون، وارتكب الفوضى الاقتصادية بحق بلدنا، الوزير ضاعف ديون الدولة في سنتين فقط، لكن هذه الأمة لن تدفع ثمن أخطائك».

وطرح باباجان تساؤلات حول قضايا الفساد المتهم بها الوزير المستقيل، وقال: «لماذا قمت بتغيير قوانين وتشريعات المناقصات عدة مرات؟ ولماذا أنشأت صندوق الثروة، ومن الذين تم حذف ديونهم الضريبية؟ وكيف تم ذلك؟ ولماذا ارتفعت ديون الخزانة إلى 63 مليار ليرة؟».

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