أبرز أذرع «الإخوان» الإرهابية.. كيف تتوغل «قرطبة» في بريطانيا؟

تعتبر مؤسسة "قرطبة لحوار الثقافات في بريطانيا"، أبرز أذرع تنظيم الإخوان الإرهابي، وواحدة من المؤسسات الدعوية والفكرية للجماعة، التي تهدف للتوغل في لندن، والتقرب من الحكومة الإنجليزية، لكي يتمكن من فتح البلاد أمام عناصر الجماعة باعتبارهم لاجئين سياسيين."مؤسسة قرطبة لحوار الثقافات في بريطانيا" يرأسها البريطاني من أصل عراقي أنس التكريتي، المولود في بغداد 9 سبتمبر 1969، ووالده أسامة التكريتي أحد أبرز قيادات التنظيم في العراق، ومن ضمن المؤسسين الأوائل للحزب الإسلامي– الذراع السياسي لجماعة الإخوان بالعراق-.تناولت العديد من التقارير البريطانية، الأجندة المشبوهة لمؤسسة قرطبة، إذ كشف التعاون بين "قرطبة" وبين منظمات بريطانية إرهابية أخرى، بهدف تكوين ديكتاتورية أو خلافة في أوروبا، وفقا لصحيفة التليجراف.وأشارت الصحيفة البريطانية أيضا إلى أن التكريتي كان أيضًا المتحدث باسم المبادرة البريطانية الإسلامية، التي على صلة وثيقة بحركة حماس الإخوانية.وأوضحت الصحيفة البريطانية أن التكريتي قال صراحة إن "الإخوان تدعم حماس"، لافتة إلى أن مؤسسة قرطبة تأوي منتدى الجمعيات الخيرية الإسلامي، الذي يعمل كمظلة دعم وتمويل لـ10 كيانات بريطانية جميعها تنتمي لتنظيم الإخوان، منها 6 منظمات على الأقل تمول حماس وفروعها.وتتهم التقارير الأمنية "التكريتي" بأنه يسعى إلى حث المسلمين في بريطانيا على الانخراط في العمل السياسي، ويشجعهم للانضمام للتنظيم إذ يقول: "فكر الإخوان المسلمين هو فكر الإسلام الوسطى السلمي الذي يعمل على الإصلاح وتغيير المجتمع بشكل هادئ ومتدرج وإيجابي وبالإقناع ومن خلال الحوار البنّاء، وهذا الكلام أنا مؤمن به بشكل كامل، وأعتقد أن الإخوان هم من أفضل الحركات الإسلامية المجتمعية الإصلاحية بغض النظر عن توجهها الديني، فهي من أفضل الحركات الإصلاحية التي يحتاجها العالم العربي، لأن تواجدها في العالم العربي فقط".وتسعي المؤسسة لمحاولة فهم ما الذي يجري على الساحات السياسية الغربية وتحليلها والخروج بمعطيات ونتائج تساعد التنظيم على التوغل في أوروبا، ولذلك هي تتعامل مع الكثير من صناع القرار في الغرب وبالقدر المتاح في العالم الإسلامي.ووصف رئيس وزراء بريطانيا السابق ديفيد كاميرون، مؤسسة قرطبة بأنها «واجهة للإخوان المسلمين».من ناحيته نفى أنس التكريتى وجود أي علاقة تنظيميه بينها وبين جماعة الإخوان المسلمين رغم وجود روابط فكرية وايديولوجية بينهما.وتصف بعض وسائل الإعلام العربية والأجنبية، أنس التكريتي، بأنه رئيس مخابرات الإخوان، وأنه قائد "الذراع المخابراتي" لتنظيم الإخوان المسلمين في أوروبا.وتقول صحيفة "الرؤية" الإماراتية، عن التكريتي: "لديه صلات وعلاقات قوية بالغرب، ويحظى بمكانة قوية لدى الحكومات الغربية، وانتسابه لأجهزتها الاستخباراتية، وعمله الدءوب لخدمة مصالحها، واتفاقاتها الأخيرة مع مشاريع التخريب الإخوانية، هو النتيجة المنطقية الوحيدة للربط بين كل ما طُرح، بالإضافة إلى عمالته الواضحة للجماعة، وخضوعه التام لمرشدهم، رأس الأفعوان الأكبر، والتيارات التخريبية والإرهابية التي عاثت فسادًا في العالم العربي، والأسياد الذين يميّلون كفّتهم كيفما اتفقت المصالح، ويدفعون للأذناب الذين يبيعون بضاعتهم ويروجونها، وعندما تنتهي مهامهم يتخلصون منهم مع ما يعلق بقمائم التاريخ".