تجديد حبس فكهاني قتل صديقه لوجود علاقه آثمة مع طليقته بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، تجديد حبس فكهاني 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل عمد مع سبق الإصرار والترصد لصديقه لوجود علاقة غير شرعية مع طليقته، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة لوجود علاقة غير شرعية مع طليقة المجني عليه.توصلت تحقيقات النيابة العامة التي أشرف عليها المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزة بالإسكندرية، إلى أن المجني عليه قام بتطليق زوجته منذ فترة وسمح لها بالبقاء في المنزل لرعاية الأبناء، وأثناء ذلك نشأت علاقة عاطفية آثمة بينها وبين صديق الزوج، يعمل فكهانيا، وقرر التخلص منه.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على كيس بلاستيك يستخدم في تكفين الموتى وخاصة مصابي فيروس كورونا ملقى بطريق محور أبي قير خلف الحاجز الأسمنتي وتنبعث منه رائحة كريهة.على الفور تم تشكيل فريق بحث، وبالمعاينة والفحص تبين وجود الكيس المشار إليه وبفتحه وجدت جثة لأحد الأشخاص يرتدي كامل ملابسه ووجهه مغطى بكمامة طبية، في حالة تحلل رمي، وبجواره 20 أمبول زجاجى وشاش بها عينات دماء ولم يجد مع الجثة أي متعلقات شخصية أو أوراق ثبوتية تكشف هويته، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.وكشفت كاميرات المراقبة تحديد شخصية مرتكب الواقعة، استقلال سيارة ماركة "جيب رانجلر" توقفت بمكان العثور على الجثة وترجل منها شخصان وقاما بإلقاء "الكيس" بمكان العثور عليه، وبالاستعلام من الإدارة العامة للمرور تبين أن السيارة ملك المدعو أشرف.ع.ف، ٤٥ سنة، فكهاني وصاحب محمصة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، صديق المتهم.كما توصلت التحريات وجود علاقة عاطفية بين المتهم وطليقة المجنى عليه وتدعى م.أ، والتى طلقها المتوفي العام الماضي ولكنه أبقى عليها في المنزل لتربية الأولاد وخلال تلك الفترة نشأت علاقة عاطفية بينها وبين المتهم الذي كان يتردد على المنزل بحكم صداقته للمجني عليه وأراد الزواج منها فقرر التخلص من صديقه.وأضافت التحقيقات قيام المتهم بالاستعانة بابن شقيقته محمود.أ، ٣٦ سنة بائع، وافهمه بوجود خلافات مالية مع المجني عليه وأنه قرر التخلص منه انتقاما لعدم الحصول على أمواله، تم عمل كمين وألقي القبض على المتهمين.وبمواجهة المتهم بما توصلت إليه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة باستدراج المجني عليه إلى شقة بمنطقة عزبة اسكود وتعدي عليه بالضرب على رأسه بمطرقة حديد، وعندما تأكد من وفاته وضع على وجهه كمامة طبية ثم وضع الجثة في كيس موتى بمساعدة المتهم الثاني وقاما بنقلها بواسطة السيارة وألقياها بمكان العثور عليها ووضع بجوارها أمبولات الدماء والشاش للتمويه ولمحاولة الإيهام بأن المتوفى مريض كورونا ولا يجب الاقتراب منه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات، والتي تلقت إخطارا من قسم الشرطة يفيد وفاة المتهم الثاني داخل الحجز متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.