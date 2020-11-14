تحركات أوروبية لحظر توريد الأسلحة إلى تركيا بسبب تدخلاتها الخارجية

يتواصل الغضب الشعبى الكبير داخل تركيا، فى ظل التراجع الاقتصادى وتدهور الأوضاع المعيشية، بالتزامن مع تصاعد التحركات الدولية، خاصة الأوروبية، لمواجهة الاعتداءات التركية وتدخلاتها فى العديد من الملفات الخارجية، وهو ما دفع المعارضة لتوجيه انتقادات واسعة لأداء حكومة «العدالة والتنمية»، بقيادة رجب طيب أردوغان.وارتفعت معدلات البطالة بين المواطنين الأتراك إلى أكثر من ٥٠٠ ألف عاطل، فى الفئات العمرية تحت سن الـ٣٥، وفقًا لتقرير «منبر الشباب العاطل فى تركيا»، عن البطالة والتوظيف خلال نوفمبر الجارى.وأوضح التقرير أن عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥ و٣٤ عامًا، ويبحثون عن وظيفة منذ أكثر من عام، ارتفع من ٤٥٤ ألفًا فى ٢٠١٩، إلى ٥٤١ ألفًا فى ٢٠٢٠، بمعدل زيادة أكثر من ١٩٪ خلال عام واحد.وخارجيًا، أعلنت الحكومة الهولندية موافقتها على اقتراح الاتحاد الأوروبى بفرض عقوبات جديدة على تركيا، بسبب سياساتها الخارجية وتدخلاتها فى العديد من الصراعات الإقليمية.ويتضمن الاقتراح الذى وافقت عليه هولندا حظر توريد الأسلحة إلى تركيا، إثر انتهاكاتها فى ليبيا، وإقليم «ناغورنى قره باغ» المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، فضلًا عن إصرارها على إشعال الصراع فى شرق البحر المتوسط.وذكر وزير الدفاع الهولندى، ستيفان بلوك، أنه سيلتقى نظيره فى السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبى، للتشاور حول حظر الأسلحة المزمع فرضه على تركيا، وفقًا لصحيفة «أحوال» التركية.وقال ممثلو الأحزاب السياسية الهولندية، أثناء جلسة البرلمان، إن «أردوغان» تخطى كل حدوده، عندما قال: «إنهم يحاولون أن يجعلوا تركيا دولة مارقة ولكن هيهات».ورفض البرلمان الهولندى الانتهاكات التركية فى سوريا تحت مسمى عملية «نبع السلام»، مشيرًا إلى أن تركيا تستأجر شركات خاصة تستخدمها كمرتزقة، لتعزيز قبضة الاحتلال التركى على الأراضى السورية.ولذلك كله، تصاعدت حدة انتقادات المعارضة التركية لأداء حزب «العدالة والتنمية»، وكان أحدثها تصريحات رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» التركى، على باباجان، الذى شن هجومًا على الرئيس رجب طيب أردوغان، قال فيه: «إنه لا يصلح أن يكون رئيسًا للجمهورية أو رئيسًا لحزب أو حتى بلدية».وأضاف «باباجان»، فى تصريحات خلال مؤتمر الحزب بمدينة «كيركال»: «لقد أطلقوا اسم نظام الحكومة الرئاسية على هذا النظام، لكن لم يكن على رأس هذا النظام الرئيس الذى يأمره الدستور بالحياد ويمثل وحدة الوطن ويضمن الفصل بين السلطات ويراقب الدستور».وواصل وزير الاقتصاد التركى الأسبق: «لا يمكن للشخص الجالس على مقعد الرئيس الآن، أن يجد الوقت ليصبح رئيسًا، أو يتصرف كرئيس للحزب أو رئيس بلدية أو حتى مديرًا عامًا».واعتبر «باباجان» أن «أردوغان» أصبح «الرئيس المباشر أو غير المباشر لكل شىء، لكن لا يمكنه أن يكون رئيسًا حقيقيًا».