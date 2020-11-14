تشكيل مصر الرسمى أمام توجو.. زيزو بديلًا لمحمد صلاح

أعلن حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول تشكيل مصر الرسمى أمام توجو، الذى سيعتمد عليه فى المباراة التى تجمع بينهما على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الافريقية، والتى تحتضنها الكاميرون فى 2022.



