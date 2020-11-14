تشكيل مصر الرسمى أمام توجو.. زيزو بديلًا لمحمد صلاح
السبت 14/نوفمبر/2020 - 07:48 م
أعلن حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول تشكيل مصر الرسمى أمام توجو، الذى سيعتمد عليه فى المباراة التى تجمع بينهما على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الافريقية، والتى تحتضنها الكاميرون فى 2022.
ويسعى حسام البدرى وجهازه المعاون لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم للقفز لقمة المجموعة التى يحتلها منتخب جزر القمر، برصيد خمسة نقاط، فيما يحتل المنتخب الوطنى المركز الثالث برصيد نقطتين، وفى حال فوز المنتخب الوطنى فى مباراة اليوم، سيترك المركز الثالث، ويتقدم لإحتلال قمة المجموعة مناصفًا مع جزر القمر برصيد خمس نقاط.