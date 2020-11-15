رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 نوفمبر 2020 الموافق 29 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم فى مصر الأحد 15-11-2020

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 04:25 ص
الطقس
الطقس
طباعة
ننشر حالة الطقس اليوم فى مصر حيث يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.

تفاصيل حالة الطقس اليوم وتفاصيل درجات الحرارة
وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الأحد 15-11-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم فى مصر

ويشهد نهار اليوم الأحد، طقس لطيف نهارا، والرياح معتدلة، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري.. طقس لطيف نهارا، والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، بارد ليلا على السواحل الشمالية.. طقس معتدل نهارا على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، وتؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية، مائل للبرودة ليلا على جنوب سيناء.

طقس معتدل نهارا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح نشطة على شمال الصعيد معتدلة على جنوبه، بارد ليلا على كليهما، وبالنسبة للأمطار، فأمطار خفيفة (40% تقريبا) على بعض المناطق من القاهرة، ومتوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري،و أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق (السّلوم وسيدي براني ومطروح والإسكندرية ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش)، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والبحر الأحمر تكون: معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة اليوم فى جميع المحافظات

العظمى الصغرى

تصل الحرارة في القاهرة 23 16
الإسكندرية 22 17
تصل الحرارة في وادي النطرون 23 16
طنطا 23 17
تصل الحرارة في شبين الكوم 23 17
دمنهور 23 16
تصل الحرارة في بلطيم 22 17
مطروح 21 17
تصل الحرارة في السلوم 21 16
سيوة 23 14
تصل الحرارة في بورسعيد 23 19
دمياط 23 18
تصل الحرارة في الزقازيق 23 16

حالة الطقس اليوم فى مصر 

المنصورة 23 16
تصل الحرارة في الإسماعيلية 23 16
السويس 24 17
تصل الحرارة في العريش 22 17
رفح 22 16
تصل الحرارة في رأس سدر 24 17
نخل 23 11
تصل الحرارة في نويبع 26 22
طابا 24 20
تصل الحرارة في كاترين 20 09
الطور 26 18
تصل الحرارة في شرم الشيخ 28 22
الغردقة 27 20
تصل الحرارة في مرسى علم 26 19
الفيوم 24 14
تصل الحرارة في بني سويف 24 14
المنيا 24 13
تصل الحرارة في أسيوط 25 13
سوهاج 26 14
تصل الحرارة في قنا 27 14
الأقصر 28 15
تصل الحرارة في أسوان 28 15
إدفو 28 15
تصل الحرارة في أبوسمبل 27 16
الوادي الجديد 27 12
تصل الحرارة في شلاتين 30 23
أبو رماد 29 22
تصل الحرارة في حلايب 27 24
رأس حدربة 28 23.

قد يهمك أيضا:

«تقلبات مناخية».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اطمئنوا.. حالة صلاح الصحية مطمئنة جدًا.. ورئيس «علمية كورونا»: يتعافى سريعًا

أسماء شركات التعدين العالمية الفائزة بمزايدة الذهب فى مصر 2020

رابط نتيجة معادلة الدبلومات الفنية التجارية 2020

إخلاء سبيل «جو هانى» المتهم بالإساءة للرسول فى الإسماعيلية

الصور

image description

عباقرة مصر.. «الدستور» تحاور طلاب مدرسة الضبعة النووية

image description

بيطري أسيوط: ضبط 2 طن و289 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك

image description

كشف سقارة الأثري

image description

محافظ أسيوط يضع خطة لتعزيز آلية تحصيل الإيرادات وتنمية الموارد

image description

جامعة أسيوط تؤكد إصابة حالة واحدة بكورونا منذ بدء الدراسة

الأكثر قراءة

القبض على اللاعب مروان محسن بالجيزة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف إسماعيل

إخلاء سبيل «جو هانى» المتهم بالإساءة للرسول فى الإسماعيلية

إخلاء سبيل الفتاة المتهمة بازدراء الدين المسيحى

إنفوجراف

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

نجم الساعة

«الآثار»: 100 تابوت مغلق و40 تمثالا لمعبودات ضمن «كشف سقارة الضخم»

منوعات

«راموس» يتربع على عرش أوروبا الكروى بإنجاز فريد

رونالدو يخيب آمال الجماهير البرتغالية

جريميو يفوز برباعية على سيارا فى الدورى البرازيلى

المكسيك تفوز على كوريا الجنوبية وديا

أيام زمان

«عاوزك تعرفني بيها».. طرائف من حياة نجيب الريحاني

«عرفات وبومدين» نهايات غامضة لرؤساء عرب

سر غضب فطين عبد الوهاب من لبنى عبد العزيز أثناء تصوير «عروس النيل»

كواليس معركة الرقابة والأزهر ضد الأبنودي وعبد الحليم بسبب أغنية «المسيح»

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل مات الظواهرى فى الدوحة؟
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
المزيد

الثقافة

منشورات تكوين تطرح رواية «قسم المحكومين» بالعربية

اليوم.. افتتاح معرض «ارسم بلدك» بجاليرى لمسات

صدور رواية «الحياة بعينٍ ثالثة» للشاعر عادل خزام

اليوم.. إبراهيم عيسى يوقع روايته «كل الشهور يوليو»