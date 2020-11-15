تفاصيل حالة الطقس اليوم فى مصر الأحد 15-11-2020

حالة الطقس اليوم فى مصر

ويشهد نهار اليوم الأحد، طقس لطيف نهارا، والرياح معتدلة، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري.. طقس لطيف نهارا، والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، بارد ليلا على السواحل الشمالية.. طقس معتدل نهارا على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، وتؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية، مائل للبرودة ليلا على جنوب سيناء.



طقس معتدل نهارا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح نشطة على شمال الصعيد معتدلة على جنوبه، بارد ليلا على كليهما، وبالنسبة للأمطار، فأمطار خفيفة (40% تقريبا) على بعض المناطق من القاهرة، ومتوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري،و أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق (السّلوم وسيدي براني ومطروح والإسكندرية ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش)، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والبحر الأحمر تكون: معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



درجات الحرارة اليوم فى جميع المحافظات العظمى الصغرى



تصل الحرارة في القاهرة 23 16

الإسكندرية 22 17

تصل الحرارة في وادي النطرون 23 16

طنطا 23 17

تصل الحرارة في شبين الكوم 23 17

دمنهور 23 16

تصل الحرارة في بلطيم 22 17

مطروح 21 17

تصل الحرارة في السلوم 21 16

سيوة 23 14

تصل الحرارة في بورسعيد 23 19

دمياط 23 18

تصل الحرارة في الزقازيق 23 16

حالة الطقس اليوم فى مصر المنصورة 23 16

تصل الحرارة في الإسماعيلية 23 16

السويس 24 17

تصل الحرارة في العريش 22 17

رفح 22 16

تصل الحرارة في رأس سدر 24 17

نخل 23 11

تصل الحرارة في نويبع 26 22

طابا 24 20

تصل الحرارة في كاترين 20 09

الطور 26 18

تصل الحرارة في شرم الشيخ 28 22

الغردقة 27 20

تصل الحرارة في مرسى علم 26 19

الفيوم 24 14

تصل الحرارة في بني سويف 24 14

المنيا 24 13

تصل الحرارة في أسيوط 25 13

سوهاج 26 14

تصل الحرارة في قنا 27 14

الأقصر 28 15

تصل الحرارة في أسوان 28 15

إدفو 28 15

تصل الحرارة في أبوسمبل 27 16

الوادي الجديد 27 12

تصل الحرارة في شلاتين 30 23

أبو رماد 29 22

تصل الحرارة في حلايب 27 24

رأس حدربة 28 23.





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ننشرحيث يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.تفاصيل حالة الطقس اليوم وتفاصيل درجات الحرارةوننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الأحد 15-11-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.