زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب ولاية ميزورام الهندية

أعلن المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند، أن زلزالًا بلغت شدته 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم السبت، ولاية "ميزورام" الواقعة شمال شرقي البلاد، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.وذكر المركز- في بيان نقلته قناة "إنديا تي في" الهندية- أن مركز الزلزال وقع على عمق ٣٠ كيلومترًا، وعلى بعد ١١٩ كيلومترًا شرق بلدة "شامباي".