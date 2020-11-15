مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15-11-2020

مواقيت الصلاة اليوم



الشروق 6:20 AM

صلاة الظُّهْر 11:39 AM

صلاة العَصر 2:38 PM

صلاة المَغرب 4:59 PM

صلاة العِشاء 6:19 PM



الإسكندرية

صلاة الفجْر 4:56 AM

الشروق 6:27 AM

صلاة الظُّهْر 11:45 AM

صلاة العَصر 2:42 PM

صلاة المَغرب 5:03 PM

صلاة العِشاء 6:24 PM



الإسماعيلية

صلاة الفجْر 4:46 AM

الشروق 6:16 AM

صلاة الظُّهْر 11:35 AM

صلاة العَصر 2:34 PM

صلاة المَغرب 4:54 PM

صلاة العِشاء 6:15 PM



السويس

صلاة الفجْر 4:45 AM

الشروق 6:14 AM

صلاة الظُّهْر 11:34 AM

صلاة العَصر 2:33 PM

صلاة المَغرب 4:54 PM

صلاة العِشاء 6:14 PM



شرم الشيخ

صلاة الفجْر 4:36 AM

الشروق 6:04 AM

صلاة الظُّهْر 11:27 AM

صلاة العَصر 2:30 PM

صلاة المَغرب 4:51 PM

صلاة العِشاء 6:09 PM



أسوان

صلاة الفجْر 5:14 AM

الشروق 6:39 AM

صلاة الظُّهْر 12:09 PM

صلاة العَصر 3:17 PM

صلاة المَغرب 5:38 PM

صلاة العِشاء 6:55 PM



سوهاج

صلاة الفجْر 4:45 AM

الشروق 6:12 AM

صلاة الظُّهْر 11:38 AM

صلاة العَصر 2:42 PM

صلاة المَغرب 5:03 PM

صلاة العِشاء 6:21 PM



مرسى مطروح

صلاة الفجْر 5:07 AM

الشروق 6:38 AM

صلاة الظُّهْر 11:56 AM

صلاة العَصر 2:52 PM

صلاة المَغرب 5:13 PM

صلاة العِشاء 6:34 PM.

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صلاة الفجْر 4:50 AMالشروق 6:20 AMصلاة الظُّهْر 11:39 AMصلاة العَصر 2:38 PMصلاة المَغرب 4:59 PMصلاة العِشاء 6:19 PMالإسكندريةصلاة الفجْر 4:56 AMالشروق 6:27 AMصلاة الظُّهْر 11:45 AMصلاة العَصر 2:42 PMصلاة المَغرب 5:03 PMصلاة العِشاء 6:24 PMالإسماعيليةصلاة الفجْر 4:46 AMالشروق 6:16 AMصلاة الظُّهْر 11:35 AMصلاة العَصر 2:34 PMصلاة المَغرب 4:54 PMصلاة العِشاء 6:15 PMالسويسصلاة الفجْر 4:45 AMالشروق 6:14 AMصلاة الظُّهْر 11:34 AMصلاة العَصر 2:33 PMصلاة المَغرب 4:54 PMصلاة العِشاء 6:14 PMشرم الشيخصلاة الفجْر 4:36 AMالشروق 6:04 AMصلاة الظُّهْر 11:27 AMصلاة العَصر 2:30 PMصلاة المَغرب 4:51 PMصلاة العِشاء 6:09 PMأسوانصلاة الفجْر 5:14 AMالشروق 6:39 AMصلاة الظُّهْر 12:09 PMصلاة العَصر 3:17 PMصلاة المَغرب 5:38 PMصلاة العِشاء 6:55 PMسوهاجصلاة الفجْر 4:45 AMالشروق 6:12 AMصلاة الظُّهْر 11:38 AMصلاة العَصر 2:42 PMصلاة المَغرب 5:03 PMصلاة العِشاء 6:21 PMمرسى مطروحصلاة الفجْر 5:07 AMالشروق 6:38 AMصلاة الظُّهْر 11:56 AMصلاة العَصر 2:52 PMصلاة المَغرب 5:13 PMصلاة العِشاء 6:34 PM.

يبحث الكثير من المسلمين داخل جمهورية مصر العربية يوميًا، عنفي مختلف المحافظات، وذلك لتغير التوقيتات من مكان لآخر، بشكل يتماشى مع اليوم بناءً على النشرات اليومية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.مواقيت الصلاة اليوم.وتحرص «الدستور» على نشر مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 15-11-2020، في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت، وتشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهي: «الفجر- الظهر- العصر- المغرب- العشاء»، وتأتي تلك الخدمة حرصًا على تقديم ما هو أفضل للقراء، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.محافظتا القاهرة والجيزة