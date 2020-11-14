هل يشعر أردوغان بالقلق بعد فوز بايدن؟

إردوغان متوتر من فوز بايدن

تركيا الأكثر تضررا في عهد بايدن

مثّل فوز الديمقراطي جو بايدن، بانتخابات الرئاسة الأمريكية، قلق وخوف كبير لدى أنقرة، بسبب موقف بايدن الصارم تجاه سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان العدائية، ولا سيما انتقاد "بايدن" المتكرر للعلاقات الأمريكية- التركية.وظهر موقف بايدن من النظام التركي عبر لقاء تداوله الإعلام العربي والغربي لـ"بايدن" يتحدث خلاله عن ضرورة دعم بلاده للمعارضة التركية للإطاحة بأردوغان الذي وصفه بـ"المستبد".ولا تقف تصريحات بايدن بخصوص تركيا عند هذا الحد، فقد كان ضد قرار إعادة آيا صوفيا مسجدا، واتهم أنقرة بإثارة التوتر في شرق المتوسط وتأجيج النزاع في القوقاز، وأعلن عن نيته أن يجعلها تدفع ثمن شرائها منظومة "إس-400" (S-400) من روسيا.وطالب بمزيد من الضغط على تركيا لتخفيف التوتر مع اليونان، ودافع عن تقسيم العراق وإنشاء كيان كردي، كما عارض انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا، وإلى جانب ذلك فهو يدعم مشروع القانون الأرميني ضد تركيا باستمرار.توقع مراقبون أن تتدهور العلاقات الأمريكية -التركية في عهد بايدن، بسبب التدخلات السياسية والعسكرية لأنقرة في ليبيا وسوريا.وفي خطوة تؤكد قلق أردوغان من فوز الرئيس الديمقراطي، وسعيه لفتح صفحة جديدة، دعا الرئيس التركي، الأربعاء الماضي، إلى فتح قنوات الدبلوماسية والمصالحة في المنطقة، خلال كلمة له في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وهو ما يؤكد نية أردوغان في محاولة احتواء غضب الرئيس التركي الجديد.ونظرا لما تعانيه علاقة النظام التركي تحت قيادة أردوغان من أزمات مع المجتمع الغربي، وخاصة أوروبا، فكانت واشنطن أفضل حليف له بالرغم من التصاعدات التي كانت تظهر بين الحين والآخر بينه وبين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.واعتبرت صحيفة العرب اللندنية، أن بفوز "بايدن" أصبحت تركيا مكشوفة أمام غضب الكونجرس الأمريكي شديد العداء لها، وبعض الوكالات الأميركية المتشككة في أنقرة".ونقلت الصحيفة عن محللين سياسيين قولهم "إن العلاقات التركية الأمريكية قد تشهد تدهورا في ظل إدارة بايدن، ما يعرض الليرة التركية، التي تعاني بالفعل من انخفاض قياسي أمام الدولار، لمزيد من الضغوط".وفي هذا السياق أكدت صحيفة «نيويورك تايمز» البريطانية، أن تركيا برئاسة أردوغان، هي من أكثر الدول التي ستتضرر بعد رحيل ترامب، عن البيت الأبيض.وأشارت الصحيفة، في تقرير شامل عن صدى وتأثير الانتخابات الأمريكية ورحيل ترامب عن البيت الأبيض، بأن يصبح أردوغان الخاسر الأكبر، لافتة إلى أن الأمر سيتسبب في إحداث فجوة في سياسة أردوغان تجاه الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة المقبلة.ونوهت، إلى أنه بالرغم من الصراع بين أردوغان وترامب كثيرًا أمام الكاميرات بسبب الحرب في سوريا، فقد جمعتهما علاقة مرتبطة بنهج مشترك. حتى أن علاقاتهما السياسية كانت من خلف الأبواب المغلقة، وليست بطرق الدبلوماسية المعتادة.وأضافت «نيويورك تايمز» أن تركيا في الوقت الحالي أمام إدارة أمريكية، لم تشهدها أو تواجهها من قبل، مشيرة إلى أنه من ناحية أخرى يعمل حزب الشعب الجمهوري بشكل جيد مع واشنطن.وقالت إنه «من المرجح أن يتم فرض عقوبات في المستقبل القريب على تركيا، وهذا يمكن أن يؤدي إلى جرح آخر للاقتصاد التركي الهش».