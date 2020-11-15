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اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 15-11-2020 فى البنوك المصرية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 04:14 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
ياسمين محمود
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يرصد " الدستور" سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 15-11-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:

وعلى المستوى المحلي، استقر الدينار الكويتي في بنك مصر وبنك عودة، مقابل انخفاض سعر الدينار اأمام الجنيه في بنك بلوم ومصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

تراجع الكويتي في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 5098، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 48.36، كما بلغ سعر الدينار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 51.43 جنيه وللبيع 47.59، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.33 جنيه وللبيع 50.91، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 48.48، أما في بنك أتش أس بي سي فسجل للشراء 51.33 جنيه وللبيع 48.54، وفي البنك الأهلي المتحد سجل للشراء 51.36 جنيه وللبيع 47.4.

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 

استقر  الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة ليسجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 48.59، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 51.43 جنيه وللبيع 51.91، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 51.55 جنيه وللبيع 48.39، وفي بنك المارات دبي الوطني سجل للشراء 51.47 جنيه وللبيع 46.92، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 51.43 جنيه وللبيع 47.88، وفي المصرف المتحد سجل للشرا 51.43 جنيه وللبيع 47.30، أما في بنك الاسكندرية فسجل للشراء 51.44 جنيه وللبيع 48.31.

أسعار الدينار الكويتي

كما انقر سعر الدينار أمام الجنيه في بنك التعمير واللإسكان ليسجل لشراء 51.41 جنيه وللبيع 48.31، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.44 جنيه وللبيع 48.20، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 48.37، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 52.23 جنيه وللبيع 48.65، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 51.43 جنيه وللبيع 51.43 جنيه للبيع 48.63، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 51.31 جنيه وللبيع 48.36، أما في بنك عودة فسجل للشراء 51.43 جنيه وللبيع 47.40، وفي بنك مصر سجل للشراء 51.43 جنيه وللبيع 51.43 جنيه وللبيع 48.63.
 
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