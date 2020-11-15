أسعار مواد البناء اليوم فى مصر.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 15-11-2020

أسعار مواد البناء اليوم في مصر





قد يهمك أيضا:









يُقدم «الدستور»وخاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم الأحد 15-11-2020، خلال تعاملات نهاية الأسبوع بالأسواق المحلية.شهدت أسعار مواد البناء، اليوم الأحد، حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض وارتفاع حجم الإنتاج عن حجم الطلب.وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك وفرة من المعروض من مواد البناء في الأسواق وارتفاع في حجم الإنتاج الكلي.وأضاف "الزيني"، أن هناك استقرارًا في أسعار مواد البناء في الأسواق، لافتًا إلى أن أسعار الحديد سجلت سعرًا يبدأ من 9500 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه من أرض المصنع تباع للمستهلك بسعر من 9700 جنيه، وحتى 10200 جنيه.أسعار الحديد اليوموسجل سعر شركة حديد عز زيادة، في مطلع الشهر الماضي، بنحو 350 جنيهًا، تبعتها شركة المراكبي للصلب بزيادة أسعارها 450 جنيهًا الطن.ليسجل سعر طن المراكبي نحو 9900 جنيه أرض مصنع، فيما لم تعلن بقية الشركات عن أسعار الحديد في مصر.وجاء قرار الحكومة مؤخرًا بمنع التراخيص الخاصة بالبناء بكل من القاهرة الكبرى والإسكندرية وكل عواصم المحافظات، تسبب في خفض الطاقات الإنتاجية للمصانع ومحاولة البعض للحفاظ على العمالة، كما أن بعض التجار لا تقوم بالشراء حاليًّا نظرًا لعدم وضوح الرؤية وعدم تصريف المنتج.وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزى المصرى أن إجمالى إنتاج مصر من الحديد، خلال العام الماضي من يناير حتى ديسمبر 2019 بلغ 7.474 مليون طن، فيما بلغ إجمالى مبيعات العام الماضي 7.344 مليون طن.أسعار الأسمنت المصري اليومسجل سعر الأسمنت المسلح 740 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 693 جنيهًا للطن، وأسمنت المخصوص 713جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 693 جنيهًا للطن، والسويدى 745 جنيهًا للطن، وحلوان 733 جنيهًا للطن، فيما وصل سعر أسمنت مصر بنى سويف 740 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكرى 695 جنيهات للطن، وأسمنت النصر 710 جنيهًا للطن.الأسمنت الأبيضوسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهًا للطن.