أسامة الأزهري وعمرو الورداني يصلان عزاء شيخ الطريقة المحمدية

إبراهيم الخليل وعدد من قيادات العشيرة المحمدية والطريقة المحمدية في مصر والعالم الإسلامي.



وأبرز الحاضرين كان الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور عمرو الورداني أمين دار الإفتاء، والشيخ أشرف عاشور البرهامي شيخ الطريقة البرهامية، والشيخ الحسين سلامة الراضي شيخ الطريقة الحامدية الشاذلية، والشيخ محمود أبوالفيض شيخ الطريقة الفيضية الشاذلية، والدكتور عبدالحليم العزمي أمين الاتحاد العالمي للطرق الصوفية.

توافد المئات منذ قليل على عزاء شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية ورائد العشيرة المحمدية بمصر والعالم الإسلامي الشيخ نور محمد عصام الدين زكي إبراهيم، الذي وافته المنية أمس الجمعة إثر حادث أليم.وكان في استقبال المعزين أسرة الشيخ الراحل يتقدمهم شيخ الطريقة الجديد الشيخ أشرف محمد وهبة