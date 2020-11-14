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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«يد المنيا» يفوز على أسوان في عقر داره بالدوري الممتاز

السبت 14/نوفمبر/2020 - 07:37 م
فريق المنيا
فريق المنيا
المنيا ـ على حسين
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نجح الفريق الأول لكرة اليد بنادي المنيا في مواصلة انتصاراته هذا الموسم، وحقق فوزا هامًا اليوم، على فريق أسوان بعقر داره بنتيجة 23- 16 ضمن مباريات الجولة الخامسة هذا الموسم.

تمكن لاعبو المنيا تحت قيادة هيثم حمدي المدير الفني من السيطرة على مجريات المباراة، وحسموها لصالحهم بفارق 7 أهداف، ليواصل الفريق تصدر المجموعة برصيد 14 نقطة، حصدها الفريق من 3 انتصارات خارج ملعبهم وتعادل وفوز داخل ملعبهم باستاد المنيا.

من جانب آخر خسر فريق المنيا المرتبط من نظيره أسوان برصيد (25: 20) ضمن مباريات نفس الجولة.

يقود الجهاز الفني لفريق يد المنيا هيثم حمدي مديرا فنيا، محمد إكرام مدربا عاما، وائل أبو الليل مدرب حراس مرمى، ويقود فريق المرتبط المدربين هاني حسانين ومكاوي، محمد ناصر أخصائي علاج طبيعي، ومصطفى الحسيني ومحمود خليل إداريي الفريق، تحت إشراف خالد فايز عضو مجلس الإدارة.

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