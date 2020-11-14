سقوط أمطار كثيفة على الشرقية

شهدت الشرقية طقس سيء وأمطار كثيفة هبطت بشكل مفاجئ على أغلب مدن ومراكز المحافظة.وتساقطت أمطار كثيفة على مدينة الزقازيق وبعض المراكز بالمحافظة، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء بسرعة الاستعداد لموجة السيول المتوقعة، والانتهاء من إجراء أعمال الصيانة الكاملة لكافة المعدات المستخدمة عند هطول أمطار شديدة وتسليك بالوعات تصريف المياه وعدم تراكمها في الشارع لعدم غلقها وتعطيل مصالح المواطنين.