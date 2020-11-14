تأجيل محاكمة متهمين بالشروع فى قتل مواطن بحلوان لـ 2 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي، اليوم السبت، تأجيل محاكمة متهمين باستعراض القوة والتعدى على المواطنين، والشروع فى قتل آخر بحلوان، لجلسة 2 فبراير المقبل.وأسندت النيابة للمتهمين "مصطفى.ع"، و"عبدالبديع.ع"، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليه "بدر. م"، وملاك بعض المحلات بحلوان، وذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوي بهم، بأن جابوا محيط المدينة حاملين أسلحة بيضاء مما أدى لتعريض حياة المواطنين للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة.كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة الشروع فى قتل المجنى عليه "بدر.م"، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن تعديا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "ساطور"، قاصدين من ذلك قتله محدثين به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى، وقد خاب أثر جريدتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو معالجة المجنى عليه.كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة سلاح أبيض "ساطور" بغير ترخيص، لاستخدامه فى الاعتداء على الآخرين.