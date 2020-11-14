النيابة تستدعى 15 شخصًا من أهالى «عروس المنيا»

أمرت نيابة مركز المنيا، تحت إشراف المستشار تامر مطيع، استدعاء 15 شخصًا من أهالي "رحمة" طالبة المعهد الصحي الفني، المعروفة إعلاميا بـ"عروس المنيا"، والتي عثر على جثتها أسفل كوبري قرية زهرة بعد اختفائها 3 أيام.ونفى محسن إسماعيل، عم "عروس المنيا"، أن تكون نجلة شقيقة قد انتحرت لأنه لا يوجد أي أسباب تدفعها لذلك، فهي تحفظ كتاب الله، وكانت تستعد لزفافها على خطيبها الذي اختارته بكامل إرادتها، ولم يتم إجبارها على الزواج منه.وأضاف عم "عروس المنيا" في تصريحات خاصة: أن "رحمة" لم تكن مثل غيرها من بنات سنها، فهي لا يوجد لديها هاتف محمول ولا حساب على الفيسبوك، وتلتزم بالزي الإسلامي، ويشهد لها جميع أهالي القرية بحسن سلوكها وأخلاقها الطيبة.وأوضح محسن أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى كشف غموض الحادث لصعوبته، قائلًا: "لو حق رحمة مجاش ربنا هيجيب لها حقها".كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، بالعثور على جثة الطالبة رحمة محمد عبد المعز، 20 سنة، طالبة بالصف الثاني بالمعهد الفني الصحي طافية بنهر النيل بعد اختفائها 3 أيام، وتبين أن الطالبة كان من المقرر إقامة حفل زفافها الأسبوع القادم.وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة، وتم انتشال الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.