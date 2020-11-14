شيكو يكشف كواليس مسلسل «اللعبة 2»

يواصل صناع الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة" تصوير المشاهد بشكل شبه يومي في عدد من المناطق المختلفة، سواء باستوديو مصر بالمريوطية هرم أو في مدينة 6 أكتوبر، استعدادًا لعرضه خارج الموسم الرمضاني.وشارك أحد أبطال العمل الفنان شيكو صورة من داخل كواليس العمل أثناء تصويرهم للمسلسل عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" وعلق عليها قائلًا: "مذاكرة مع العظيم سامي مغاوري، الملط".تدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة" حول ظهور متحكم جديد باللعبة مختلف بأحكام، مثل الجزء الأول، لكن الأحكام الجديدة أكثر صعوبة ولا تقارن بالجزء الماضي، حيث يطلب المتحكم الخفي للعبة منهم أن "شيكو وهشام" يتزوجان على زوجتيهما ضمن الأحداث الفنانة مي كساب والفنانة ميرنا جميل، حتى يصلا في آخر الحلقات إلى المتحكم الخفي الذي يعد مفاجأة للجمهور بالنهاية.