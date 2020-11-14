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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: نجحت في إيجاد لقاح لكورونا وألاعيب السياسة تؤجل استخدامه

السبت 14/نوفمبر/2020 - 07:11 م
ترامب
ترامب
محمد عمر
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته نجحت في إنتاج لقاح آمن لفيروس كورونا "كوفيد 19"، قبل الموعد المحدد بكثير، مشيرا إلى أن أي إدارة أخرى كانت ستستغرق خمس سنوات لفعل هذا الأمر.

وأضاف ترامب في تصريحات عبر حسابه على موقع تويتر، مساء السبت، أنه يحب مدينة نيويورك والتي يهاجمها الوباء بشدة، مشيرا إلى أن إدارته نجحت في إيجاد لقاح لكورونا لكن المشكلة أن عمدة المدينة أندرو كومو قال إنه سيؤجل استخدامه بينما تريده الدول الأخرى على الفور.

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه لا يمكن إضاعة الوقت ويمكن إعطاء اللقاح للدول التي ستستخدم اللقاح على الفور، مشيرا إلى أن تأخير نيويورك استخدام اللقاح سيؤدي إلى فقدان الكثير من الأرواح، مطالبا الجميع بالتوقف عن لعب السياسة، في إشارة إلى وجود تلاعب سياسي ضده للإضرار به عبر تأخير استخدام اللقاح.

يأتي ذلك فيما سجلت الولايات المتحدة أمس الجمعة، أكثر من 177 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا، في ارتفاع قياسي لليوم الثالث على التوالي.

فيما دعا الرئيس المنتخب جو بايدن، في وقت سابق اليوم، إدارة ترامب إلى اتخاذ "إجراء عاجل" تجاه تفشي فيروس كورونا.

وقال بايدن إنه التقى بقادة فريق العمل المعني بمواجهة كورونا، والذي شكله قبل أيام، مضيفا أنهم قدموا له حقائق "مقلقة" بشأن تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

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