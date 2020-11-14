رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 14 نوفمبر 2020 الموافق 28 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

غدًا.. انعقاد الدورة الخامسة فى الاستراتيجية والأمن القومى للمحامين

السبت 14/نوفمبر/2020 - 07:23 م
ماجد حنا
ماجد حنا
محمد جعفر
طباعة
أعلن ماجد حنا، المشرف على دورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا المقدمة للمحامين، عن انعقاد الدورة الخامسة في الاستراتيجية والأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا للمحامين، تحت رعاية نقيب المحامين رجائي عطية، وذلك غدًا الأحد 15 نوفمبر.

وقال «حنا»، في بيان له، إن الدورة ستكون على مدار أسبوعين (مكثفة)، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء، من الساعة الرابعة عصرًا حتى الثامنة مساءً.

وأشار إلى أن النقابة العامة للمحامين، توفر أتوبيسات خاصة لنقل المحامين من أمام مبنى النقابة العامة إلى مقر الأكاديمية.

وأكد المشرف على دورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا المقدمة للمحامين، أهمية دورات التدريب بالأكاديمية العسكرية، وضرورة تنمية المهارات والقدرات الشخصية للمحامي، والتعرف على مجالات جديدة، خاصة مجالات الاستراتيجية والأمن القومي، وإدارة الأزمات والتفاوض، وصناع القرار.

موضوعات متعلقة

فتاة «تيك توك» تهرب من الكوافير يوم زفافها بطنطا

مى عز الدين تقلب السوشيال ميديا بمشهد «خيط حرير» (فيديو)

إخلاء سبيل الفتاة المتهمة بازدراء الدين المسيحى

8 مرشحين يتنافسون على 4 مقاعد بدائرتي الزقازيق وأبو حماد

الصور

image description

بيطري أسيوط: ضبط 2 طن و289 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك

image description

كشف سقارة الأثري

image description

محافظ أسيوط يضع خطة لتعزيز آلية تحصيل الإيرادات وتنمية الموارد

image description

جامعة أسيوط تؤكد إصابة حالة واحدة بكورونا منذ بدء الدراسة

image description

أمطار متقطعة على شوارع دمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف إسماعيل

إخلاء سبيل «جو هانى» المتهم بالإساءة للرسول فى الإسماعيلية

الباز: فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله وخالد التميمي عرض مستمر

إخلاء سبيل الفتاة المتهمة بازدراء الدين المسيحى

إنفوجراف

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

نجم الساعة

«الآثار»: 100 تابوت مغلق و40 تمثالا لمعبودات ضمن «كشف سقارة الضخم»

منوعات

دار الإفتاء توضح صحة حديث "يا عائشة عيناي تنام وقلبي بحبك لا ينام"

الأمير تشارلز يحتفل بعيد ميلاده الـ72 في ألمانيا

ذات الـ12 عاما.. «كومار» تفوز بجائزة علمية في «الوهم البصري»

بيع خطاب يعود لـ بيتهوفن مقابل 275 ألف دولار في مزاد بأمريكا

أيام زمان

«عرفات وبومدين» نهايات غامضة لرؤساء عرب

سر غضب فطين عبد الوهاب من لبنى عبد العزيز أثناء تصوير «عروس النيل»

كواليس معركة الرقابة والأزهر ضد الأبنودي وعبد الحليم بسبب أغنية «المسيح»

«رفض مصاهرته».. سر غضب محمد رفعت من طه الفشني

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
صفاء النجار
فأر أسود ينهش قطتى
المزيد

الثقافة

سعيد الكفراوى.. رسول القرية المصرية للمعذبين فى الأرض

«إيش».. كلمة لا تأتي وحيدة في مفردات الحارة المصرية

سرادق افتراضي لراهب القصة القصيرة سعيد الكفراوي

جار النبى الحلو يكشف تفاصيل آخر مكالمة مع «الكفراوى»