غدًا.. انعقاد الدورة الخامسة فى الاستراتيجية والأمن القومى للمحامين

أعلن ماجد حنا، المشرف على دورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا المقدمة للمحامين، عن انعقاد الدورة الخامسة في الاستراتيجية والأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا للمحامين، تحت رعاية نقيب المحامين رجائي عطية، وذلك غدًا الأحد 15 نوفمبر.وقال «حنا»، في بيان له، إن الدورة ستكون على مدار أسبوعين (مكثفة)، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء، من الساعة الرابعة عصرًا حتى الثامنة مساءً.وأشار إلى أن النقابة العامة للمحامين، توفر أتوبيسات خاصة لنقل المحامين من أمام مبنى النقابة العامة إلى مقر الأكاديمية.وأكد المشرف على دورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا المقدمة للمحامين، أهمية دورات التدريب بالأكاديمية العسكرية، وضرورة تنمية المهارات والقدرات الشخصية للمحامي، والتعرف على مجالات جديدة، خاصة مجالات الاستراتيجية والأمن القومي، وإدارة الأزمات والتفاوض، وصناع القرار.