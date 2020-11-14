الزراعة تنظم دورة تدريبية للمنتفعين بمشروع المليون ونصف فدان

نظم المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة بوزارة الزراعة، دورة تدريبية للمنتفعين بأراضي المليون ونصف مليون فدان بمنطقة غرب غرب المنيا والمُغرة بمقر المعمل بقرية العباسة، مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية.وقالت الدكتورة أميرة الحنفي مديرة المعمل، إنه تم الاتفاق بين المعمل وشركة الريف المصري أن البرنامج التدريبي يشمل أساسيات الاستزراع السمكي.وأضافت أن البرنامج يُعد جزءًا من مشاركة المعمل لتقديم الدعم الإرشادي والفني لواحد من أهم المشروعات القومية في مصر.وأشارت إلى أن كوادر المعمل سيقومون بتنفيذ الدورة التدريبية نظريا وعمليا ونقل خبراتهم إلى المتدربين، مشاركة في تنمية قطاع الثروة السمكية في مصرنا العظيمة.