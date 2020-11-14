«جيل إسكندرية» يطالب بخفض رسوم الدفن بمقابر كرموز

قدم حزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، طلبًا إلى المهندسة سحر شعبان، رئيس حى غرب المحافظة، بخصوص جبانات كرموز، وارتفاع مراسم الدفن.وأكد عمر عوض، الأمين العام للحزب بالإسكندرية، أنه بناء على عدة شكاوى لعدد من المواطنين، مقدمة لنا بخصوص ارتفاع مراسم دفن الموتى بمقابر (العامود) بمنطقة كرموز، لافتًا إلى أن العمال هناك يطالبون أهالى الموتى بدفع مبالغ مالية من دون وجه حق، وكذلك سرقة بعض المقابر وبيعها لمواطنين آخرين.وقال عوض إن الحزب طلب من رئيس حى غرب الإسكندرية المتابعة والتنبيه على مسئولي الجبانات والعاملين لديهم بالالتزام بالرسوم التى حددتها الدولة، وتعليق بيان بهذه الرسوم المقررة على الأبواب المختلفة بمقابر العامود، حتى لا نضع المواطنين عرضة لدفع مبالغ غير رسمية لبعض العمال "التربية".