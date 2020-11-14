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الثقافة

سعيد الكفراوي.. رسول القرية المصرية للمعذبين في الأرض

السبت 14/نوفمبر/2020 - 06:07 م
الكفراوي والفيل
الكفراوي والفيل
نضال ممدوح
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كشف الكاتب سمير الفيل تفاصيل حكاية الصورة التي جمعته بالقَاص الراحل سعيد الكفراوي الذي غادرنا في الساعات الأولى من فجر اليوم، وهي الصورة التي يعود تاريخها إلى 24 أكتوبر 2008 خلال فعاليات
مؤتمر "أسئلة السرد الجديد".

ورصد الفيل، لــ"الدستور"، كواليس الصورة قائلًا إنه: "في ديسمبر من العام 2008 شددنا الرحال إلى مرسى مطروح حيث أقيم المؤتمر الثالث والعشرين من مؤتمرات أدباء مصر بالأقاليم وكانت من الدورات المميزة جدًا.

كان رئيس المؤتمر هو الروائي خيري شلبي، وأمينها العام القاص والروائي سيد الوكيل، حيث كان يشغل الدكتور أحمد مجاهد وقتها منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

منذ 1972 جمعتني صلة صداقة بالكاتب الموهوب جدا سعيد الكفراوي وفي جلسة تخص "أسئلة السرد" بمؤتمر مرسى مطروح، جمعنا حوار شيق على هامش المؤتمر حيث كنت مفتونًا بمجموعتيه "مدينة الموت الجميل"، و"ستر العورة" ورأيت أنه يقدم عالما قصصيا شديد الخصوصية، به مسحة أسطورية تخص القرية المصرية.

واختتم "الفيل" مؤكدا: والجلسة تبين تلك العلاقة الحميمة بين الأستاذ وتلميذه، حيث الإصغاء الجميل والقلب النقي المتفتح لسماع جيل جديد.

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