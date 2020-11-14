وزير التعليم يحسم قرار الامتحان التجريبى لثالثة ثانوى

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استفسار طلاب الصف الثالث الثانوي حول وجود امتحان تجريبي لهم في نصف العام، متسائلين: «هل هناك امتحان تجريبي واحد أم اثنين؟».ورد وزير التعليم عبر جروب «واتس آب» قائلًا: «سنرد على هذا في نهاية الأسبوع إن شاء الله بعد مناقشات داخلية متوقعة أثناء الأسبوع للتخطيط للمرحلة الثانوية كلها».