ترامب يطالب الديمقراطيين بتمرير مشروع قانون مواجهة كورونا

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونجرس بدعم مشروع قانون تخفيف تداعيات فيروس كورونا "كوفيد- 19"، فى الولايات المتحدة.وقال ترامب، في تصريح عبر حسابه على موقع تويتر: "يجب على الكونجرس إنجاز مشروع قانون الإغاثة لمواجهة كورونا، والذي يحتاج إلى دعم الديمقراطيين"، داعيًا إلى ضرورة مساعدة الشعب الأمريكي.وأقر ترامب أمس بأن مستويات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة مرتفعة، لكنه استمر في الإصرار على أن تلك الأرقام تأتي من ارتفاع مستويات إجراء الاختبارات.فيما دعا الرئيس المنتخب جو بايدن، في وقت سابق اليوم، إدارة ترامب إلى اتخاذ "إجراء عاجل" تجاه تفشي فيروس كورونا.وقال بايدن إنه التقى بقادة فريق العمل المعني بمواجهة كورونا، والذي شكله قبل أيام، مضيفًا أنهم قدموا له حقائق "مقلقة" بشأن تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة.وتابع: "أنا الرئيس المنتخب، لكنني لن أكون رئيسًا حتى العام المقبل.. والأزمة تتسارع الآن".يأتي ذلك فيما سجلت الولايات المتحدة أمس الجمعة، أكثر من 177 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا، في ارتفاع قياسي لليوم الثالث على التوالي.