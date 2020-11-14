تعطيل الدراسة فى الدقهلية غدًا لسوء الطقس

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تعطيل الدراسة غدًا الأحد في المحافظة بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومن جهته، قرر الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، تعطيل الدراسة للطلاب والعمل بالجامعة للعاملين الإداريين بمختلف القطاعات غدًا الأحد 15-11-2020 م نظرًا لسوء الأحوال الجوية.