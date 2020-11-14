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حوادث

إحالة شبكة تروج للدعارة عبر الإنترنت بالفسطاط إلى المحاكمة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 06:12 م
دعارة
دعارة
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم السبت، إحالة 5 متهمين بإدارة شبكة للدعارة والترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي بمنطقة الفسطاط، إلى المحاكمة.

وكشفت التحقيقات التي تجريها نيابة مصر القديمه الجزيية، عن أن المتهم عاطل مقيم بمنطقة الفسطاط لديه زوجتان يستغلهما في أعمال الدعارة مقابل مبالغ مالية، ولديه فتاة قاصر من إحداهما.

وتبين أن المتهم يستغل زوجتيه وفتاتين أخريين في ممارسة الأعمال المنافية، من خلال عرض صورهن على مواقع التواصل مقابل مبالغ مالية.

ويتم الاتفاق على المبلغ ومكان المقابلة من خلال الرسائل وتجهيز أوراق زواج عرفية.

كانت رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحوى العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يبدى من خلالها المُعلن استعداده لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى لمدة أسبوع تحت ستار الزواج العرفى محدد المدة.

تم ضبطهم واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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