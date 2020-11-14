إحالة شبكة تروج للدعارة عبر الإنترنت بالفسطاط إلى المحاكمة
السبت 14/نوفمبر/2020 - 06:12 م
نجلاء رفاعيطباعة
أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم السبت، إحالة 5 متهمين بإدارة شبكة للدعارة والترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي بمنطقة الفسطاط، إلى المحاكمة.
وكشفت التحقيقات التي تجريها نيابة مصر القديمه الجزيية، عن أن المتهم عاطل مقيم بمنطقة الفسطاط لديه زوجتان يستغلهما في أعمال الدعارة مقابل مبالغ مالية، ولديه فتاة قاصر من إحداهما.
وتبين أن المتهم يستغل زوجتيه وفتاتين أخريين في ممارسة الأعمال المنافية، من خلال عرض صورهن على مواقع التواصل مقابل مبالغ مالية.
ويتم الاتفاق على المبلغ ومكان المقابلة من خلال الرسائل وتجهيز أوراق زواج عرفية.
كانت رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحوى العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يبدى من خلالها المُعلن استعداده لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى لمدة أسبوع تحت ستار الزواج العرفى محدد المدة.
تم ضبطهم واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
وكشفت التحقيقات التي تجريها نيابة مصر القديمه الجزيية، عن أن المتهم عاطل مقيم بمنطقة الفسطاط لديه زوجتان يستغلهما في أعمال الدعارة مقابل مبالغ مالية، ولديه فتاة قاصر من إحداهما.
وتبين أن المتهم يستغل زوجتيه وفتاتين أخريين في ممارسة الأعمال المنافية، من خلال عرض صورهن على مواقع التواصل مقابل مبالغ مالية.
ويتم الاتفاق على المبلغ ومكان المقابلة من خلال الرسائل وتجهيز أوراق زواج عرفية.
كانت رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحوى العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يبدى من خلالها المُعلن استعداده لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى لمدة أسبوع تحت ستار الزواج العرفى محدد المدة.
تم ضبطهم واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.