سقوط عاطل بحوزته كمية من الشادو وسلاح أبيض بحلوان

تمكن رجال مباحث حلوان، برئاسة المقدم محمد السيسي، من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الشادو وسلاح أبيض.كانت قد وردت معلومات سابقة للنقيب أحمد أبو بكر، معاون مباحث قسم حلوان، بحيازة عاطل لكمية من المواد المخدرة بهدف الاتجار.وانتقل على الفور والقوة المرافقة له، وتمكن من ضبط "رامى. ح"، ٣٩ سنة، عاطل، ومقيم فى المشروع الأمريكى، وبحوزته 20 جرامًا من نبات الشادو المخدر وسلاح أبيض، عبارة عن مطواة قرن غزال، وهاتف محمول ومبلغ مالى 150 جنيهًا.وبمواجهته اعترف بحيازة الشادو المخدر بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات الاتجار فى المواد المخدرة، وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.