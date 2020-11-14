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حوادث

«ذبحه بسكين».. تجديد حبس قاتل زوج والدته بالزيتون

السبت 14/نوفمبر/2020 - 06:08 م
حبس
حبس
نجلاء رفاعي
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، تجديد حبس متهم بقتل زوج والدته بمنطقة الزيتون، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وأقر المتهم في اعترافاته بارتكابه الواقعة بسبب تعدي المجني عليه بالضرب على والدته، فحاول عتابه مدافعًا عن والدته، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى المشاجرة، فقام على إثرها باستلال سكين المطبخ وطعنه فى رقبته، وفر هاربًا.

وكشفت المناظرة التي أجرتها النيابة عن وجود جرح طعني نافذ بمنطقة الرقبة، أدى إلى نزيف تسبب في حدوث الوفاة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لإعداد تقرير حول سبب الوفاة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة الزيتون، مفاده تلقية بلاغًا من من شرطة النجدة بوجود قتيل داخل إحدى الشقق بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل الرائد احمد صبرى، معاون مباحث القسم، وعثر على جثة «أ ع »، 65 عامًا، بالمعاش، ملقاة فى صالة الشقة، ووجود بعثرة في محتويات الشقة، وتوصلت التحريات إلى أن خلافات حدثت بين المجني عليه ونجل زوجته، 19 عامًا؛ بسبب خلافات أسرية، قام على إثرها المتهم بالدفاع عن والدته، وذبح المجني عليه، وفر هاربّا.

وتم التحفظ على الزوجة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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