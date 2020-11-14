مقتل 9 حوثيين بينهم قائد ميداني شمال تعز

قتل 9 عناصر من ميليشيات الحوثي مصرعهم، اليوم السبت، بنيران الجيش الوطني، من بينهم قائد ميداني في جبهة الأربعين شمال مدينة تعز.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري قوله: "نيران المدفعية استهدفت عناصر للميليشيات أثناء محاولتها التسلل إلى مواقع الجيش اليمني في وادي جديد بجبهة الأربعين، مما أدى إلى مقتل 9 من عناصر الميليشيات بينهم القائد الميداني المدعو (أبوقصي)".وأضاف المصدر أن "المدفعية دمرت مدرعة للميليشيات حاولت سحب جثث القتلى ولاذ من تبقى منهم بالفرار".