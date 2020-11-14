مقتل 9 حوثيين بينهم قائد ميداني شمال تعز
السبت 14/نوفمبر/2020 - 05:57 م
أ ش أطباعة
قتل 9 عناصر من ميليشيات الحوثي مصرعهم، اليوم السبت، بنيران الجيش الوطني، من بينهم قائد ميداني في جبهة الأربعين شمال مدينة تعز.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري قوله: "نيران المدفعية استهدفت عناصر للميليشيات أثناء محاولتها التسلل إلى مواقع الجيش اليمني في وادي جديد بجبهة الأربعين، مما أدى إلى مقتل 9 من عناصر الميليشيات بينهم القائد الميداني المدعو (أبوقصي)".
وأضاف المصدر أن "المدفعية دمرت مدرعة للميليشيات حاولت سحب جثث القتلى ولاذ من تبقى منهم بالفرار".
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري قوله: "نيران المدفعية استهدفت عناصر للميليشيات أثناء محاولتها التسلل إلى مواقع الجيش اليمني في وادي جديد بجبهة الأربعين، مما أدى إلى مقتل 9 من عناصر الميليشيات بينهم القائد الميداني المدعو (أبوقصي)".
وأضاف المصدر أن "المدفعية دمرت مدرعة للميليشيات حاولت سحب جثث القتلى ولاذ من تبقى منهم بالفرار".