«أمهات مصر»: هناك مدارس ربطت تسليم «التابلت» بإيصال دفع المصروفات

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن هناك مدارس ربطت تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بإيصال دفع المصروفات.وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن بعض المدارس رفضت تسليم أجهزة التابلت للطلاب الذين لن يقدموا لهم إيصال المصروفات، ووضعته شرطا ضمن الأوراق المطلوبة للتسليم.وناشدت عبير المدارس بالتسهيل على أولياء الأمور ومراعاة ظروف غير القادرين منهم، وتسليمهم جهاز التابلت والصبر عليهم في دفع المصروفات.