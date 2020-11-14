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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ المنوفية يناقش ضبط منظومة العمران المكدسة واستصدار رخص البناء

السبت 14/نوفمبر/2020 - 05:52 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد
ولاء القاضى
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ناقش اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، استعراض مقترح وتفاصيل الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي سيتم تطبيقها بنطاق المحافظة، وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء، بالإضافة إلى بعض الاشتراطات والمعايير الخاصة، والتي تهدف إلى ضبط منظومة العمران المكدسة والمزدحمة بالسكان، بما يسهل من الحركة المرورية وإزالة جميع التشوهات العمرانية التي تسببت في التأثير الشديد على المرافق العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ المنوفية بالدكتور علاء الحبشي رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة المنوفية والوفد المرافق له، لمناقشة مقترح الاشتراطات البنائية العامة التي سيتم تطبيقها بالمحافظة، بحضور نائبه محاسب محمد موسى والمستشار الهندسي للمحافظة ومدير إدارة التخطيط العمراني بالديوان العام ومدير مركز المعلومات وشبكات المرافق بالمحافظة ومديري الإدارات الهندسية بحي شرق وغرب شبين الكوم.

وأكد محافظ المنوفية ضرورة رفع كفاءة منظومة إصدار التراخيص والتخطيط العمراني بالمحافظة، وتدريب كوادر بشرية جديدة بتلك الإدارات، واستخدام أنظمة تكنولوجية وعلمية حديثة من أجل الارتقاء بمستوى العمران داخل المحافظة.

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