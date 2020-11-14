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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب هواتف آيفون

السبت 14/نوفمبر/2020 - 07:09 م
جمارك مطار القاهرة
جمارك مطار القاهرة
راندا التوني
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ضبط رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة مصطفى السيد، محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وخلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 906 القادمة من دبى اشتبه محمد قنديل مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية، بحاول استغلال الزحام الشديد بصالة الوصول والخروج مسرعا بحقائبه.

وبالعرض على مصطفى السيد مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من محمد يوسف مأمور الجمرك وإبراهيم حسن مدير الحركة لتفتيش الراكب، وتبين وجود 55 هاتفا محمولا ماركة آيفون مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 123 لسنة 2020 بالواقعة بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك وإخطار الجهات المختصة.

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