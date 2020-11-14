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محافظات

الأقباط يلتقطون الصور التذكارية في احتفالات دير مارجرجس بالأقصر

السبت 14/نوفمبر/2020 - 07:10 م
احتفالات دير مارجرجس
احتفالات دير مارجرجس بالأقصر
هدى الأمير
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حرص العديد من الأقباط على التقاط الصور التذكارية خلال زيارتهم دير مارجرجس بجبل الرزيقات التابع لمحافظة الأقصر، للمشاركة في الاحتفال السنوي للدير، بمناسبة ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة "اللد" في فلسطين، وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويترأس صلوات القداسات ودورة الأيقونة والتي تعرف باسم الزفة، أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير، الأنبا هدرا مطران أسوان، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط.

ويقام الاحتفال بهذه المناسبة كل عام بحضور مئات الآلاف من المواطنين من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى وفود الدول المختلفة ولكن فى ظل جائحة كورونا هذا العام تقرر اقتصار الاحتفال على الزيارات اليومية فقط، وعدم المبيت داخل الدير مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية طوال فترة الزيارة.

من ناحية أخرى يشهد دير مارجرجس بالرزيقات إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة في محيط الدير بالداخل والخارج وعلى أبوابه الرئيسية والفرعية للتأكد من شخصيات المشاركين بالاحتفالات، بناءً على تعليمات اللواء عصام يسن مدير أمن الأقصر، واللواء أشرف منير حكمدار المديرية، بالإضافة إلى انتشار موسع لقوات الأمن المركزي والأمن العام وخبراء المفرقعات بكافة أنحاء الدير والمحاور الرئيسية، للكشف عن الأسلحة والمعادن، ومنع وقوف السيارات.

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