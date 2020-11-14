نضال الشافعي: «مش كل مشاهد الأكشن بعملها بنفسي» (فيديو)

أعرب الفنان نضال الشافعي عن سعادته بردود فعل الجمهور بعد النجاح الذي حققه فيلم زنزانة 7 خاصة أن الفيلم طرح في توقيت صعب لفيروس كورونا، لكن عندما أخذنا جولة لمشاهدته في دور السينما مع الجمهور شعرنا بسعادة كبيرة لإعجابهم بالعمل.أضاف نضال، لـ«الدستور»، أن مشاهد الأكشن في العمل أكثر من 95% قدمها بنفسه، حتى إن كانت صعبة، لكن هناك بعض المشاهد يصعب على أي شخص تقديمها، وبالتالي نستعين فيها بمتخصصين كمشاهد الأكروبات وبخلاف ذلك أقدم المشاهد بنفسي: "تعلمت الآيكيدو مخصوص من أجل مشاهد معينة في الفيلم".يشار إلي أن فيلم "زنزانة 7" عرض مؤخرًا بدور السينما وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وإيرادات مرتفعة، والذي لعب فيه دور البطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخة، وإخراج إبرام نشأت.