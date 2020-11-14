رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 14 نوفمبر 2020 الموافق 28 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نضال الشافعي: «مش كل مشاهد الأكشن بعملها بنفسي» (فيديو)

السبت 14/نوفمبر/2020 - 07:38 م
نضال الشافعي
نضال الشافعي
أمير محمد خالد
طباعة
أعرب الفنان نضال الشافعي عن سعادته بردود فعل الجمهور بعد النجاح الذي حققه فيلم زنزانة 7 خاصة أن الفيلم طرح في توقيت صعب لفيروس كورونا، لكن عندما أخذنا جولة لمشاهدته في دور السينما مع الجمهور شعرنا بسعادة كبيرة لإعجابهم بالعمل.

أضاف نضال، لـ«الدستور»، أن مشاهد الأكشن في العمل أكثر من 95% قدمها بنفسه، حتى إن كانت صعبة، لكن هناك بعض المشاهد يصعب على أي شخص تقديمها، وبالتالي نستعين فيها بمتخصصين كمشاهد الأكروبات وبخلاف ذلك أقدم المشاهد بنفسي: "تعلمت الآيكيدو مخصوص من أجل مشاهد معينة في الفيلم".

يشار إلي أن فيلم "زنزانة 7" عرض مؤخرًا بدور السينما وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وإيرادات مرتفعة، والذي لعب فيه دور البطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخة، وإخراج إبرام نشأت.

موضوعات متعلقة

أسماء شركات التعدين العالمية الفائزة بمزايدة الذهب فى مصر 2020

منع ارتداء «الجينز» والأحذية الرياضية للعاملين فى «البترول»

تفاصيل جديدة فى واقعة «طالبة ضفائر الراستا» بالجيزة

وزيرة الصحة تكلف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بمتابعة حالة صلاح

الصور

image description

بيطري أسيوط: ضبط 2 طن و289 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك

image description

كشف سقارة الأثري

image description

محافظ أسيوط يضع خطة لتعزيز آلية تحصيل الإيرادات وتنمية الموارد

image description

جامعة أسيوط تؤكد إصابة حالة واحدة بكورونا منذ بدء الدراسة

image description

أمطار متقطعة على شوارع دمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف إسماعيل

إخلاء سبيل «جو هانى» المتهم بالإساءة للرسول فى الإسماعيلية

الباز: فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله وخالد التميمي عرض مستمر

إخلاء سبيل الفتاة المتهمة بازدراء الدين المسيحى

إنفوجراف

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

نجم الساعة

«الآثار»: 100 تابوت مغلق و40 تمثالا لمعبودات ضمن «كشف سقارة الضخم»

منوعات

دار الإفتاء توضح صحة حديث "يا عائشة عيناي تنام وقلبي بحبك لا ينام"

الأمير تشارلز يحتفل بعيد ميلاده الـ72 في ألمانيا

ذات الـ12 عاما.. «كومار» تفوز بجائزة علمية في «الوهم البصري»

بيع خطاب يعود لـ بيتهوفن مقابل 275 ألف دولار في مزاد بأمريكا

أيام زمان

«عرفات وبومدين» نهايات غامضة لرؤساء عرب

سر غضب فطين عبد الوهاب من لبنى عبد العزيز أثناء تصوير «عروس النيل»

كواليس معركة الرقابة والأزهر ضد الأبنودي وعبد الحليم بسبب أغنية «المسيح»

«رفض مصاهرته».. سر غضب محمد رفعت من طه الفشني

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
صفاء النجار
فأر أسود ينهش قطتى
المزيد

الثقافة

سعيد الكفراوى.. رسول القرية المصرية للمعذبين فى الأرض

«إيش».. كلمة لا تأتي وحيدة في مفردات الحارة المصرية

سرادق افتراضي لراهب القصة القصيرة سعيد الكفراوي

جار النبى الحلو يكشف تفاصيل آخر مكالمة مع «الكفراوى»