طواف الشمامسة بدير الرزيقات احتفالًا بالشهيد مار جرجس (صور)

جاب عدد محدود من الشمامسة بالدفوف والترانيم ساحة دير الرزيقات بمحافظة الأقصر، وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.ويواصل الأقباط التوافد على دير مار جرجس بجبل الرزيقات غرب محافظة الأقصر، اليوم السبت، تزامنًا مع ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مار جرجس الروماني بمدينة اللد في فلسطين، والتى تنتهي فى 16 نوفمبر الجاري.ويترأس صلوات القداسات والدورة أعضاء اللجنة الباباوية المشرفة على احتفالات الدير، نيافة الأنبا هدرا، مطران أسوان، نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب الباباوي للدير، نيافة الأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص، نيافة الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط.ووضعت مديرية أمن الأقصر بناءً على تعليمات اللواء عصام يسن، مدير الأمن، واللواء أشرف منير، حكمدار المديرية، خطة أمنية محكمة لتأمين الاحتفالات وانتشارًا موسعًا لقوات الأمن المركزي والأمن العام وخبراء المفرقعات بكل أنحاء الدير والطرق الرئيسية وتركيب بوابات إلكترونية على مداخل ومخارج الدير للكشف عن الأسلحة والمعادن ومنع دخول السيارات للدير.وكان قد أعلن الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة والنائب الباباوي للدير، أنه تقرر عدم وجود خيام أو محلات داخل الدير نهائيًا، مع إقامة قداسات يومية طوال فترة الاحتفال والتى تنتهي فى يوم 16 نوفمبر مع الأخذ فى الاعتبار تطبيق كل الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل الدير.