أبطال تدمير إيلات والحفار يكشفون تفاصيل الملحمة فى ندوة بطنطا

نظمت كلية التربية بجامعة طنطا ندوة بعنوان "إيلات- الحفار.. فخر واعتزاز" بحضور أبطال عملية تدمير إيلات وهما اللواء قبطان بحري نبيل عبدالوهاب، واللواء قبطان بحري عمر عزالدين، وأحد أبطال تدمير الحفار اللواء قبطان بحرى محمود سعد، بمشاركة الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، والدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور عبدالحميد المنشاوي عميد الكلية، والعقيد أيمن فكري المستشار العسكرى لمحافظة الغربية، والعقيد عزت عبدالفتاح قائد التربية العسكرية.فى بداية الندوة، رحب رئيس جامعة طنطا ونائباه بأبطال معركة إيلات والحفار الذين جسدوا أروع الملاحم والبطولات خلال ملحمة هزت البحرية الإسرائيلية وأبهرت العالم، وأوضح الدكتور عماد عتمان أن الندوة مثلت نموذجًا لاستعادة الذكريات لتعريف الطلاب ببطولات قواتنا المسلحة وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن لديهم.حاضر في الندوة اللواء قبطان بحري نبيل عبدالوهاب، واللواء قبطان بحري عمر عزالدين حيث كشفا عن تفاصيل الملحمة، مؤكدان أن عملية إيلات أحدثت نقلة نوعية في مجريات الأحداث وأعادت الثقة للجيش المصري بعد حرب 1967، والتى سيتوقف عندها التاريخ كثيرًا وستظل رمزًا للبطولة والفداء وقوة وبسالة الوحدات الخاصة البحرية "الضفادع البشرية".قال اللواء محمود سعد إنه تم ضرب الحفار خارج حدود مصر بواسطة عملية سرية أذهلت العدو، وقدم الشكر لجامعة طنطا لإتاحة الفرصة لهم لإلقاء الضوء على أهم البطولات التي قامت بها البحرية المصرية وأهمها عملية تدمير إيلات والحفار.شهدت الندوة عرض فيلم وثائقي قصير عن عملية "ايلات- الحفار" بأداء صوتي للدكتور أحمد زكي منصور، الأستاذ المتفرغ بقسم اللغة العربية بالكلية، وقام بإدارة الندوة الشاعرة والكاتبة علا حويدق، بحضور وكلاء الكلية الدكتور ياسر بيومي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور شريف الجمل وكيل الكلية لشئون الطلاب، والدكتور أحمد هلال وكيل الكلية للدراسات العليا، وجمع من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب.في ختام الندوة، كرم الدكتور الدكتور عماد عتمان، ونائبيه وعميد الكلية اللواء نبيل عبدالوهاب، واللواء عمر عزالدين، واللواء محمود سعد والشاعرة علا حويدق وتسليمهم درع كلية التربية.