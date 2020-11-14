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مصر

قائد قوات الدفاع الجوي يستقبل نظيره السوداني لدعم التعاون العسكري

السبت 14/نوفمبر/2020 - 07:13 م
قوات الدفاع الجوي
قوات الدفاع الجوي
الدستور
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وصل الفريق الركن عبد الخير عبد الله ناصر قائد قوات الدفاع الجوى السودانى، يرافقه وفد عسكرى رفيع المستوى، اليوم، إلى القاهرة، حيث التقى الفريق على فهمى قائد قوات الدفاع الجوى، لبحث سبل دعم آفاق التعاون العسكرى بين قوات الدفاع الجوى لكلا الجانبين وتبادل الرؤى حول أحدث المستجدات العسكرية فى مجال الدفاع الجوى.

وتضمنت الزيارة حضور قائد قوات الدفاع الجوى السودانى تنفيذ عدد من الرمايات للمدفعية المضادة للطائرات التى نفذتها وحدات دفاع جوى الجيش الثانى الميدانى بالذخيرة الحية، كما شاهد بيانا لرماية وحدات فرعية الصواريخ والمدفعية المضادة للطائرات بأحد مراكز التدريب المتطورة لقوات الدفاع الجوى وتعد من أرقى وسائل التدريب التى تحرص قيادة قوات الدفاع الجوى على تنفيذها دوريًا خلال معسكرات التدريب، وعكست الأنشطة التدريبية مدى الاحترافية التى وصل إليها مقاتلى الدفاع الجوى فى إصابتهم للأهداف بدقة وكفاءة عالية.

وشملت الزيارة تفقد عدد من المنشآت التعليمية لقوات الدفاع الجوى شاهد خلالها قائد قوات الدفاع الجوى السودانى مراحل سير العملية التعليمية التى تتم بأحدث الأنظمة التكنولوجية والعلمية الحديثة لإعداد فرد مقاتل قادر على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليه بالشكل الأمثل، فضلًا عن تفقده عدد من المنشآت الفنية والإدارية لقوات الدفاع الجوى التى روعى فى تصميمها أن تنفذ على أحدث الطرازات العالمية بأعلى المواصفات الفنية القياسية التى ترتقى بالحالة المعيشية والإدارية لمقاتلى الدفاع الجوى، وتوفر أفضل مناخ للحفاظ على أقصى درجات الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات.

وأعرب الفريق على فهمى قائد قوات الدفاع الجوى عن اعتزازه بزيارة قائد قوات الدفاع الجوى السودانى لمصر، مشيدًا بمستوى التنسيق والتشاور بين الجانبين فى المجالات العسكرية والأمنية، معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون والتكامل المشترك وخلق آفاق تعاون جديدة.

من جانبه، أعرب قائد قوات الدفاع الجوى السودانى عن تقديره الكامل لقوات الدفاع الجوى المصرى الرائدة فى مجالها بتاريخها العريق والمشرف، مشيدًا بدور مصر الفاعل في ترسيخ دعائم الأمن لكافة دول القارة الأفريقية.

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