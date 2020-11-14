بعد فصل ابنتها.. والدة طالبة «ضفائر الراستا»: سأتقدم ببلاغ للنائب العام

قالت نجلاء صادق، والدة الطالبة «ملك» المعروفة إعلاميًا بـ«طالبة ضفائر الراستا»، إنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزارة التربية والتعليم عقب قرار فصل ابنتها 3 أيام.وأضافت نجلاء فى تصريح لـ«الدستور» أن المديرية تتعنت ضد ابنتها وضد القرارات الصادرة ضدها.وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن ناصر شعبان، مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية، أصدر قرارًا بفصل مؤقت للطالبة «ملك» والمعروفة إعلاميًا بـ«طالبة ضفائر الراستا».وأضاف المصدر لـ«الدستور»، أن القرار فصل 3 أيام مع مراعاة أنه حالة استمرارها بالمظهر المخالف ستتم مخاطبة المديرية التعليمية ووزارة التربية والتعليم للتدخل واتخاذ اللازم مع الطالبة، على أن يصدر القرار رسميًا خلال الساعات المقبلة.تابع: «تم إلغاء ندب والدة الطالبة من مدرسة وجيه بغدادي الثانوية كمعلمة جغرافيا، وإعادتها إلى مدرستها الأصلية أحمد شوقي الإعدادية، كمعلمة دراسات اجتماعية».وترجع القصة إلى استغاثة نشرتها والدة الطالبة ملك بمدرسة وجيه بغدادي الثانوية بنات، قالت من خلالها إن المدرسة أجبرت الطالبة على ارتداء الحجاب، بينما أثبتت التحقيقات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، أنه لم يتم إجبار الطالبة، لكن جرى الاعتراض على شكل شعرها بطريقة «ضفائر رستا» مع صبغة باللون «الفوشيا».وقالت (ملك) الطالبة بالصف الأول الثانوي، صاحبة واقعة «ضفائر الراستا» التي أثارت واقعتها جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية في أول تصريحات لها، أن مسئولي المدرسة دائمًا مع يتنمرون عليها: «ولو كانت المديرة قالتلي لمّي شعرك من الأول كنت لمّيته».وأضافت الطالبة لـ«الدستور»: «الموضوع تعب أعصابي، خاصة أن المديرة بتقولّي دايمًا إنتي جاية من أنهي داهية»، وتابعت: «دايمًا يقولون عن الراستا إيه القرف ده؟ وأرجع للبيت وأنا ببكى».