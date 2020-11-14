«الدقن لا».. تحذيرات الصحة من ارتداء الكمامة بشكل خاطئ

نشرت صفحة وزارة الصحة والسكان، أمس، صورة حذرت خلالها من ارتداء الكمامة على منطقة الذقن فقط، قائلة: «لا ترتدِ الكمامة على منطقة الذقن فقط.. احمِ نفسك ومن حولك.. #ارتدِ_الكمامة».ويعد ارتداء الكمامة من أهم طرق الحماية من عدوى فيروس كورونا القاتل، الذى لا يوجد له علاج حتى اللحظة، و«الدستور» ترصد عددًا من التحذيرات حول ارتداء الكمامة.أكدت الدكتورة شيرين خميس، أستاذ طب الأطفال بجامعة الفيوم، عدم لمس الكمامة أو تحريكها من مكانها أثناء الحديث مع الآخرين، أو أي تصرف يستلزم وضع اليد عليها، كما حذرت من ارتداء الكمامة فقط على الفم دون الأنف أو العكس.ونصحت شيرين بوضع الكمامات المستعملة بعيدًا عن متناول الأطفال واستعمالها مرة واحدة فقط، مؤكدة أن الكمامة وحدها لا تكفي للحماية من الإصابة بالفيروس، مؤكدة أهمية غسل اليدين قبل لمس الكمامة وارتدائها، والتأكد من خلوها من أي شوائب أو تشققات.كما أشارت إلى أهمية وضع الكمامة بالطريقة الصحيحة، حيث يكون المعدن إلى الاتجاه العلوي عند الأنف والضغط عليه لإحكام إغلاقه، كما أن الجانب الملوّن يوجه للخارج.وقالت إن الكمامة يجب أن تغطي الأنف والفم والذقن بشكل كامل، وتجنب ترك فراغات على الجوانب وعدم لمسها عند ارتدائها بشكل متكرر، ونصحت بضرورة إزالتها من خلف الأذنين، ورميها مباشرة في القمامة دون لمسها للجسم مطلقا ثم غسل اليدين بشكل جيد.على صعيد متصل، كانت وزارة الصحة حددت شروط استخدام الكمامة وارتدائها ومنها.-عدم لمسها أو إنزالها على الرقبة، مع ضرورة أن تكون الكمامة محكمة من ناحية الأنف، فإذا كان الشخص يرتدى نظارة و"تشبرت " من النفس الخارج من الكمامة، فإنه يرتدى الكمامة بشكل خاطئ، حيث إن من شروط ارتدائها ألا يخرج النفس إلى الخارج، فالهدف منها أن يتنفس الشخص من خلالها، وليس من خلال تهوية بها.-يجب خلعها من الوراء ولا يلمس الجانب الأمامى منها، ويتم وضعها فى الغسالة مباشرة لغسلها على درجة حرارة 70 درجة لمدة 25 دقيقة على الأقل مع وضع مبيض الغسيل أثناء غسلها، بعدها يمكن للشخص ارتداؤها مرة أخرى وذلك بالنسبة للكمامة المصنوعة من القماش.- الكمامة القماشية لا يمكن أن يتم خلعها ثم إعادة ارتدائها إلا بعد الغسيل، فإذا كان الشخص فى الخارج وخلع الكمامة القماشية لا يمكنه إعادة ارتدائها مرة أخرى، ويجب حفظها فى مكان بعيد عنه، حتى يتم غسلها.-وحذرت وزارة الصحة من ترك الكمامة بعد خلعها فى متناول يد الأطفال، أو قريبة منهم.-وقالت الوزارة في بيان: الأطفال تحت العامين يجب ألا يرتدوا الكمامات نهائيا، أما الأطفال الأكبر سنا فيمكنهم ارتداء الكمامة تحت إشراف الأم أو الأب، ولكن فى حالة عدم وجود الأب والأم، مثل وجود الأطفال فى المدرسة أو غيرها من الأماكن التى بها تجمع للأطفال، فلا ينصح بارتدائهم الكمامات، لأنهم لن يستخدموها بالشكل الصحيح، ومن الممكن أن تتسبب لهم فى العديد من الأضرار.ونبهت أيضًا، إلى أن الكمامات لا تستخدم نهائيا للأطفال الذين يعانون أمراضًا صدرية أو حساسية، لأنها ستسبب لهم مشاكل عديدة فى التنفس.