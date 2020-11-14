خروج 37 من مصابي حادث طريق «قنا - الأقصر» الصحراوي ووفاة 2

أعلن الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، خروج 37 من المصابين في حادث طريق «قنا - الأقصر» الصحراوي، ووفاة 2، ووجود حالتان تحت الملاحظة.وذكر الدكتور راجي تاوضروس أنه في تمام الساعة 12 منتصف ليلة أمس ورد إخطارا بوقوع حادث أتوبيس نقل جماعي وسيارة ملاكي أمام قرية المحروسة بطريق قنا_الأقصر الصحراوي.ووجه إدارة الطوارئ بالمديرية بقيادة الدكتور أيمن السيد مدير إدارة الطوارئ والحالات الحرجة بسرعة التعامل مع الحادث والتنسيق لنقل الحالات.وعلى الفور توجه فريق الإسعاف بقيادة الدكتور بدوي مشرف قطاع الإسعاف لموقع الحادث ونقل الحالات على الفور لمستشفى قنا العام لتلقي الرعاية والعلاج.