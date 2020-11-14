5 أساتذة بـ«هندسة المنوفية» ضمن قائمة «أفضل 2٪ من العلماء»

كشف الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، فوز وإدراج 5 من الأساتذة بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف كأفضل علماء في العالم بالمسابقة التي أطلقتها جامعة ستانفورد عن "أفضل 2٪ من علماء العالم" وعددهم ما يقرب من ‏‏‏160 ألف عالم من 149 دولة، اعتمادًا على قاعدة بيانات‎ Scopus td ‎‎في 170 تخصصا.ووجه رئيس جامعة المنوفية التهنئة لهم على هذا الإنجاز المستحق.وأعلن الدكتور أيمن عميرة عميد الكلية عن الفائزين من كلية الهندسة الإلكترونية وهم: الدكتور فتحي السيد عبدالسميع أستاذ بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية، الدكتور وجيه سويلم، أستاذ بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية، أسامة صلاح، أستاذ بقسم هندسة وعلوم حاسبات، أحمد راشد أستاذ مساعد بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية، الدكتور طه عبد المهيمن أستاذ مساعد بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية.