كارول سماحة: أستعد لطرح ألبومين في ديسمبر ومارس (فيديو)

كشفت النجمة اللبنانية كارول سماحة، أنها تستعد لطرح ألبومين غنائيين الفترة المقبلة الأول خلال شهر ديسمبر المقبل والثاني في مارس، وتستعد للسفر إلي أوكرانيا من أجل تسجيله وسيكون ألبوما غنائيا ضخما والألبومان مختلفان عن بعض تمامًا في الموسيقى المقدمة.وأضافت كارول سماحة على هامش حصولها على جائزة فاتن حمامة كأفضل ممثلة عن فيلم "بالصدفة" من مهرجان الإسكندرية السينمائي، أنها لا تمتلك أي عروض فنية كممثلة حاليًا وأنها ستركز الفترة المقبلة على تقديم أعمال درامية وسينمائية بشكل أكبر.