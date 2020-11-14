رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 14 نوفمبر 2020 الموافق 28 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكريم معلمي اللغة الإنجليزية الحاصلين على «NTTP» بقنا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:46 م
راجح صابر
راجح صابر
قنا: إسلام البكري
طباعة
شهد راجح صابر، مدير الإدارة التعليمية بنجع حمادي، السبت، يرافقه أبوالوفاء عبدالسلام الدردير، وكيل الإدارة، بحضور الحاج شاكر محمد أبوبكر نقيب المعلمين بنجع حمادي، وعدد من قيادات الإدارة التعليمية حفل تكريم معلمي اللغة الإنجليزية المتدربين على برنامج (N T T P) واستلام شهادات الحصول على التدريب.

تخلل الحفل إلقاء العديد من الكلمات التي وجه من خلالها الشكر للمعلمين بنجع حمادي على دورهم الرائد ومعلمي اللغة الإنجليزية المكرمين، كما تضمن الحفل تسليم شهادات إتمام التدريب على المعلمين المتدربين على البرنامج التدريبي.

أشرف على إقامة وتنظيم الحفل الذي أقيم بنادي المعلمين بنجع حمادي، عواطف حمد الله، موجه أول اللغة الإنجليزية بالإدارة، وعدد من موجهي اللغة الإنجليزية.

موضوعات متعلقة

فتاة «تيك توك» تهرب من الكوافير يوم زفافها بطنطا

تشكيل مصر الرسمى أمام توجو.. زيزو بديلًا لمحمد صلاح

تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف إسماعيل

تفاصيل جديدة فى واقعة «طالبة ضفائر الراستا» بالجيزة

الصور

image description

عباقرة مصر.. «الدستور» تحاور طلاب مدرسة الضبعة النووية

image description

بيطري أسيوط: ضبط 2 طن و289 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك

image description

كشف سقارة الأثري

image description

محافظ أسيوط يضع خطة لتعزيز آلية تحصيل الإيرادات وتنمية الموارد

image description

جامعة أسيوط تؤكد إصابة حالة واحدة بكورونا منذ بدء الدراسة

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف إسماعيل

الباز: فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله وخالد التميمي عرض مستمر

إخلاء سبيل «جو هانى» المتهم بالإساءة للرسول فى الإسماعيلية

إخلاء سبيل الفتاة المتهمة بازدراء الدين المسيحى

إنفوجراف

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

نجم الساعة

«الآثار»: 100 تابوت مغلق و40 تمثالا لمعبودات ضمن «كشف سقارة الضخم»

منوعات

ما هي عروض البلاك فرايدي 2020 في مصر.. مواعيد وخصومات الـ black Friday

دار الإفتاء توضح صحة حديث "يا عائشة عيناي تنام وقلبي بحبك لا ينام"

«المتفائل».. «أنس» يحلم بالسباحة في النادي الأهلي

الأمير تشارلز يحتفل بعيد ميلاده الـ72 في ألمانيا

أيام زمان

«عرفات وبومدين» نهايات غامضة لرؤساء عرب

سر غضب فطين عبد الوهاب من لبنى عبد العزيز أثناء تصوير «عروس النيل»

كواليس معركة الرقابة والأزهر ضد الأبنودي وعبد الحليم بسبب أغنية «المسيح»

«رفض مصاهرته».. سر غضب محمد رفعت من طه الفشني

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل مات الظواهرى فى الدوحة؟
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
المزيد

الثقافة

السبت.. معرض لكتب التراث وندوة عن الفن الإسلامي بمكتبة القاهرة

الأربعاء.. عرض فيلم «12Years A Slave» بالثقافة السينمائية

سعيد الكفراوى.. رسول القرية المصرية للمعذبين فى الأرض

«إيش».. كلمة لا تأتي وحيدة في مفردات الحارة المصرية