تكريم معلمي اللغة الإنجليزية الحاصلين على «NTTP» بقنا

شهد راجح صابر، مدير الإدارة التعليمية بنجع حمادي، السبت، يرافقه أبوالوفاء عبدالسلام الدردير، وكيل الإدارة، بحضور الحاج شاكر محمد أبوبكر نقيب المعلمين بنجع حمادي، وعدد من قيادات الإدارة التعليمية حفل تكريم معلمي اللغة الإنجليزية المتدربين على برنامج (N T T P) واستلام شهادات الحصول على التدريب.تخلل الحفل إلقاء العديد من الكلمات التي وجه من خلالها الشكر للمعلمين بنجع حمادي على دورهم الرائد ومعلمي اللغة الإنجليزية المكرمين، كما تضمن الحفل تسليم شهادات إتمام التدريب على المعلمين المتدربين على البرنامج التدريبي.أشرف على إقامة وتنظيم الحفل الذي أقيم بنادي المعلمين بنجع حمادي، عواطف حمد الله، موجه أول اللغة الإنجليزية بالإدارة، وعدد من موجهي اللغة الإنجليزية.